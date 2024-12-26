Медведев высказался против этноанклавов из семей мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что этнические анклавы формируются из членов семей мигрантов в России и там может развиться экстремистская идеология. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает серьезную нагрузку на социальную сферу РФ.

Также он отметил, что в ряде случаев это становится причиной напряженности в межнациональных отношениях, если мигранты не соблюдают российские законы.

«Возникают этнические анклавы, которые могут стать рассадниками экстремизма», — сказал Медведев.

В четверг, 26 декабря, Медведев провел совещание по вопросам улучшения миграционного законодательства в стране. Так, он поручил детально проработать все вопросы, связанные с реализацией закона об обязательном тестировании детей мигрантов на знание русского языка перед их зачислением в школы. Соответствующий закон вступает в силу с 1 апреля 2025 года.

Ранее Медведев назвал число детей мигрантов, обучающихся в российских школах.