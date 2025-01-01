Как пережить длинные праздники, если ты не пьешь?

Стоит мне сказать, что я не пью алкоголь, как я тут же слышу вопрос: «Даже на Новый год?». Словно Новый год — это такой день, когда все обнуляется, прощается и даже алкоголь превращается в воду. Когда я была молодой, то так и думала, отмечая новогоднюю ночь по максимуму и просыпаясь 2 января. А иначе зачем нужна молодость, здоровая печень и новогодняя ночь? Отказываться от алкоголя можно только если больна, беременна, закодирована или просто редкая сволочь и стукачок. Когда говоришь, что добровольно вышла в «сухой режим», то мало кто верит.

Но возраст, дети, ипотеки, кредиты, а также программа активного долголетия в Москве заставили меня по-другому взглянуть на жизненные ориентиры. Не буду скрывать, сильно повлияли на это решение и цены: причем не только на алкоголь, но и на таблетки. Хотя некоторые именно поэтому и запивают горькую: годы, дети ипотеки, кредиты, цены.

В общем, я не пью. И меня многие не любят. Не меня лично, а как образ. Каждый считает нужным сообщить, что «что-то недоброе таится в людях, которые не пьют». Это отдаленная цитата из Михаила Булгакова. Не будем углубляться в литературные дебри и анализировать, почему Воланд говорит ее и что значит она в том контексте.

Но факт есть — непьющих у нас не любят, относятся к ним подозрительно и ждут от них любой гадости.

И тут Новый год! И все на тебя так смотрят, словно ты Женя Лукашин, вы все уже в бане, все пристегнулись простынями, а ты вдруг наотрез отказываешься пить. Нет — и все! Как на плакате. И все смотрят на тебя с сожалением, как на самое слабое звено.

Вот что я скажу, дорогие пьющие и не очень. Упасть лицом в салат можно без всякого алкоголя. То, что мы пережили 2024 год, — это уже весомый повод умыться зеленым горошком.

Танцевать и орать песни тоже можно без всякого горячительного. Просто подумайте, что вы пережили этот год, потепление климата, рост цен и магнитные бури — этому надо радоваться и петь песни во славу того, чтобы следующий год был проще.

Есть еще секретик, который мы, непьющие, храним от остальных: у хорошей хозяйки, как правило, всегда есть новогодний тортик, просто не все до него дотягивают. Так что его можно спокойно и без конкурентов съесть в новогоднюю ночь, а не делиться им со всеми в обед 1 января.

А как же дальше? Что делать в последующие праздники, когда утреннее похмелье плавно перетекает в вечернее возлияние, а ты сидишь и пьешь сок?

Я внимательно исследовала этот вопрос последние несколько лет и пришла к выводу, что с годами все меньше людей, которые готовы пить все каникулы подряд, и все больше людей, которые начинают ходить на каток, в кино, в театр, а некоторые достают даже беговые лыжи! Согласитесь, это кажется невозможным, но это так. Большинство моих друзей, с которыми мы еще пробовали спирт «Рояль» в 90-е годы прошлого века, сейчас бегают марафоны и крутят педали. В их вокабуляре уже давно такие понятия, как «длинные углеводы», «количество белка» и «калораж».

Те, кто не так упоролся по спорту, выучили названия таблеток для лечения обострений болезни печени или для восстановления после язвы, потому что в какой-то момент становится ясно: или коньки, или пивной живот.

И все же, как же живется человеку, который не пьет все эти каникулы и трезвым взглядом смотрит на своих веселых и пьяных друзей? Все это ерунда, что трезвому с пьяными скучно! Ничего не скучно, ведь ты единственный, кто все помнит и будет смеяться утром без головной боли.

Но, будем честны, минус — и значительный — все же есть. Когда все знают, что ты не пьешь, то тебя могут поставить на дежурство. И именно в новогодние праздники. Так что если вы вдруг соберетесь переходить на здоровый образ жизни, имейте это в виду и начинайте, когда расписание на дежурство будет уже составлено.

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