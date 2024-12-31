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Россиянам рассказали о напитке, помогающем справиться с похмельем

Эксперт Хомич: яблочный сок поможет справиться с несварением и похмельем
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При похмелье и несварении облегчить симптомы поможет яблочный сок. Об этом заявила вице-президент по качеству, техническому регулированию и стандартизации Союза производителей соков, воды и напитков (Союзнапитки) Людмила Хомич, передает ТАСС.

«Яблочный сок имеет сбалансированный солевой состав, он богат калием, который поддерживает работу сердечно-сосудистой системы, а именно она страдает от алкоголя в первую очередь. Также яблочный сок помогает быстрее переработать ядовитые метаболиты и снизить нагрузку на печень», — заявила она.

По словам Хомич, к неприятным ощущениям во время застолья может привести жирная пища и алкоголь. Эксперт отметила, что при отсутствии неприятной симптоматики можно выбрать апельсиновый сок, поскольку в нем большое содержание витамина С, который положительно влияет на укрепление иммунитета. Кроме того, специалист добавила, что при выборе напитка важно обращать внимание на состав.

До этого психиатр-нарколог Марина Калюжная заявила, что для снижения вероятности похмелья не нужно выходить за пределы 1–2 стандартных доз алкоголя. По ее словам, мужчинам стоит ограничиться двумя дозами спиртного, а женщинам – одной. Одна стандартная доза – это 60 мл крепкого алкоголя либо 200 мл вина.

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