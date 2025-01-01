Проезд по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за день

Движение авто по Крымскому мосту остановили во второй раз за день

Проезд по Крымскому мосту перекрыли во второй раз за 1 января. Об этом сообщил Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на переправе.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении.

До этого проезд по переправе перекрывали на 21 минуту.

В ночь на 31 декабря российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника самолетного типа над акваторией Черного моря. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, уничтожение вражеских дронов стало причиной громкого звука, который могли слышать жители города.

6 декабря ВСУ впервые использовали новейшие польские безэкипажные катера «Гавия» для атаки на Крымский мост. Российские военные уничтожили надводные дроны с помощью авиации Черноморского флота и катеров «Раптор».Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Крыму предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом.