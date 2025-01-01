Движение на Крымском мосту приостановили на 21 минуту

По Крымскому мосту остановили движение транспорта на 21 минуту. Об этом сообщили в Telegram-канале информационного центра, отслеживающего ситуацию на автоподъездах к мосту.

Находящихся в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Спустя 21 минуту в информационном центре появилось сообщение о возобновлении движения.

Утром 31 декабря катера и паромы в Севастополе на юго-западе Крымского полуострова приостановили работу на неопределенное время. Позже глава города Михаил Развожаев заявил о продолжении попыток украинских войск нанести удары по Севастополю. По его словам, в акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер.

Также сегодня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в праздничные дни на полуострове возможны отключения мобильного интернета в целях обеспечения безопасности.

Ранее в США заявили о планах Украины разрушить Крымский мост.