В Крыму предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом

В Крыму в период праздников для обеспечения безопасности местных жителей и туристов могут быть временные отключения мобильного интернета. Об этом сообщили в Министерстве информации республики.

Эта мера затронет всех операторов связи, работающих как на полуострове, так и на материковой части России и в новых регионах.

«Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве добавили, что все провайдеры кабельного интернета продолжат предоставлять свои услуги в обычном режиме, включая домашние, офисные и городские подключения, а также Wi-Fi.

В ведомстве призвали граждан с пониманием относиться к сложившейся ситуации и полагаться исключительно на официальные источники информации.

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев ужесточит информационную войну против Крыма во время новогодних праздников.

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