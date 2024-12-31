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В Крыму предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом

В Крыму из-за мер безопасности возможны отключения мобильного интернета
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Мария Девахина/РИА Новости

В Крыму в период праздников для обеспечения безопасности местных жителей и туристов могут быть временные отключения мобильного интернета. Об этом сообщили в Министерстве информации республики.

Эта мера затронет всех операторов связи, работающих как на полуострове, так и на материковой части России и в новых регионах.

«Отключаться мобильный интернет может в любое, а не только ночное время. При этом сотовая связь (звонки, SMS) будет работать», – уточнили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве добавили, что все провайдеры кабельного интернета продолжат предоставлять свои услуги в обычном режиме, включая домашние, офисные и городские подключения, а также Wi-Fi.

В ведомстве призвали граждан с пониманием относиться к сложившейся ситуации и полагаться исключительно на официальные источники информации.

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев ужесточит информационную войну против Крыма во время новогодних праздников.

Ранее российские средства ПВО перехватили два дрона ВСУ в небе над акваторией Черного моря.

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