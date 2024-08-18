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ЕС может потребовать от Украины продлить газовый контракт с РФ

РИА: ЕС готовит ультиматум Киеву по транзиту российского газа

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РИА «Новости»

Евросоюз готовится предъявить Киеву ультиматум по поводу продления транзита российского газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Нападение на Курскую область поставило под угрозу поставки топлива в Центральную и Западную Европу. Несмотря на бесперебойную подачу через ГИС «Суджа», котировки газа взлетели до $480 за тысячу кубометров — максимума с декабря.

«Полное перекрытие чревато недостатком топлива в холодный сезон», — пояснил независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

По мнению эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, если снабжение прервется, цены могут достичь $600 за тысячу кубометров.

Напряжение усиливается из-за скорого окончания контракта на транзит между Россией и Украиной в конце 2024 года. При этом соглашение «Газпрома» с австрийской OMV действует до 2040 года.

Замена даже 42,4 млн кубометров в сутки представляется проблематичной. Другие поставщики работают на максимуме, а рынок СПГ дефицитен. В июле европейские поставки СПГ упали на 26% в годовом выражении до 6,34 млн тонн.

Европейцев также беспокоит вопрос хранения газа. Собственные мощности ЕС позволяют накопить до 100 млрд кубометров при ежегодном потреблении 350-500 млрд.

«Постоянные атаки на украинские хранилища увеличивают риск. Главная проблема не в потере газа, а в невозможности его изъятия, когда он нужен и востребован», — заявил глава отдела торговли энергетической группы Axpo Марко Заальфранк.

По прогнозам аналитиков, в следующем году цены на газ останутся на уровне $350-400 за тысячу кубометров при отсутствии новых чрезвычайных ситуаций.

Ранее украинская вылазка в Курске обеспокоила европейских трейдеров.

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