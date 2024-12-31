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«Газпром» сократил объем поставок в Европу

Reuters: «Газпром» сократил поставки газа в Европу
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Компания «Газпром» предупредила о сокращенных поставках газа в Европу 31 декабря. Об этом сообщает Reuters.

Согласно материалу агентства, 1 января в 8:00 мск истекает срок договора российской компании с «Молдовагазом». Если в последнюю минуту перед 1 января не будет достигнуто неожиданное соглашение, поставки газа, скорее всего, прекратятся.

Как отмечает Reuters, если поставки дешевого газа из России прекратятся, это может привести к замедлению экономического роста и повышению уровня инфляции в странах Европы. Согласно статье, Словакия и Австрия уже нашли альтернативные варианты для покупки газа, а Венгрия продолжит получать российское топливо через «Турецкий поток». При этом сильнее всего от прекращения поставок пострадает Молдавия.

28 декабря «Газпром» направил в компанию «Молдовагаз» уведомление о том, что она регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является его нарушением. 28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января прекратит поставки газа в республику.

Ранее в Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа из РФ в Приднестровье.

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