Заявка на транзит газа из России через Украину упала до нуля

Заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января опустилась до нуля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).

1 января в 8:00 мск истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Украинские власти неоднократно заявляли о нежелании продлевать соглашение.

«Газпром» 31 декабря сообщал о поставке 42,4 млн куб. м газа в сутки через ГИС «Суджа» — это был последний день действия договора с «Нафтогазом Украины».

В прошедшем году по этому маршруту было поставлено около 15,5 млрд кубометров газа, что составляло около 4,5% потребления в ЕС. Основными импортерами газа были Молдавия, Словакия, Австрия, Италия и Чехия.

Накануне глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире заявил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти в страны ЕС через нефтепровод «Дружба». Однако после он опроверг свои слова, сказав, что транзит продолжится до 2029 года в соответствии с контрактными обязательствами.

Ранее сообщалось, что ЕС готовит ультиматум Киеву по транзиту российского газа.