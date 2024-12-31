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В Молдавии заявили о снижении энергопотребления в республике

Минэнерго Молдавии: в республике зафиксировано снижение энергопотребления
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Михай Карауш/РИА Новости

В Молдавии фиксируется снижение энергопотребления на фоне введенного режима чрезвычайного положения (ЧП) в энергетической сфере. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики республики.

«На правобережье Днестра с 27 по 29 декабря 2024 года было зафиксировано общее потребление электроэнергии объемом более 43 миллионов кВт/ч», — говорится в сообщении ведомства.

В минэнерго пояснили, что подобная ситуация связана как с уменьшением экономической активности в конце года, так и с оптимизацией потребления в отдельных секторах.

Режим чрезвычайного положения в энергетической сфере Молдавии начал действовать 16 декабря. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

30 декабря советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь заявил, что ГРЭС, которая находится на территории в Приднестровья, с 1 января 2025 года прекратит поставки электроэнергии в Молдавию. Он также подчеркнул, что для покрытия дефицита электроэнергии компания Energocom заключила контракты с местными производителями энергии, которые в своем производстве используют солнечные панели и ветряные турбины.

Ранее молдавским госучреждениям в Приднестровье начали отключать газ.

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