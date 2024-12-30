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ГРЭС в Приднестровье прекратит поставлять электроэнергию в Молдавию

Energocom: МолдГРЭС с 1 января прекратит поставки электроэнергии в Молдавию
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Молдавская ГРЭС, которая находится на территории в Приднестровье, с 1 января 2025 года прекратит поставки электроэнергии в Молдавию. Об этом заявил советник директора молдавского государственного предприятия Energocom Виктор Бынзарь в эфире общественного радио »Молдова 1».

«Контракт с ГРЭС не был продлен. С 1 января 2025 года станция прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра», — заявил он.

Бынзарь пояснил, что Energocom уведомили о том, что без уверенности в наличии газа для производства электроэнергии ГРЭС не сможет подписать новый договор.

Советник также подчеркнул, что для покрытия дефицита электроэнергии компания Energocom заключила контракты с местными производителями энергии, которые в своем производстве используют солнечные панели и ветряные турбины. Кроме того, уточнил Бынзарь, предприятие среди прочих мер планирует дополнительные закупки через Европейскую сеть операторов транспортных систем.

Компания «Тираспольтрансгаз» отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений, которые подконтрольны Кишиневу. В число зданий, которые остались без газа, входят четыре учебных заведения, а также одно медицинское и два культурных учреждения.

28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января следующего года прекращает поставки газа в адрес «Молдовагаза» на фоне отказа молдавской стороной урегулировать задолженность за поставки топлива. Молдавия в свою очередь отрицает задолженность.

Ранее в России узнали об угрозе Санду, если Молдавия не получит газ.

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