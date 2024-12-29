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Молдавским госучреждениям в Приднестровье начали отключать газ

«Тираспольтрансгаз» отключил газ для 12 госучреждений, контролируемых Кишиневом
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Aurel Obreja/AP

Компания «Тираспольтрансгаз» отключила от сети природного газа 12 государственных учреждений, которые подконтрольны Кишиневу, заявили в пресс-службе Бюро по реинтеграции Молдавии. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что в число зданий, оставшихся без газа, входят четыре учебных заведения, одно медицинское и два культурных учреждения.

В бюро добавили, что несколько зданий госучреждений в Бендерах остались без теплоснабжения. Среди них территориальные подразделения полиции и прокуратуры страны.

28 декабря «Газпром» сообщил, что с 1 января следующего года прекращает поставки газа в адрес «Молдовагаза» из-за отказа молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки. В российской компании заявили, что ограничение будет действовать до тех пор, пока она письменно не уведомит «Молдовагаз» об ином.

Исполняющий обязанности председателя правления компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Молдавия обеспечена газом до конца марта 2025 года.

Ранее в России узнали об угрозе Санду, если Молдавия не получит газ.

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