В Якутии слепили из навоза символ 2025 года

В Якутии фермер вылепила из навоза символ 2025 года

В Якутии в Горном улусе фермер Сардана Тимофеева вылепила из навоза змею, являющуюся символом 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале районной газеты »Үлэ күүһэ» новости Горного улуса».

«Молодой фермер Сардаана Тимофеева вылепила из навоза символ 2025 года», — говорится в сообщении канала.

Издание отмечает, что «светящаяся змея красуется» в Мытахском наслеге Горного улуса.

Год назад сообщалось, что Иннокентий Боппосов в якутском селе Уолба слепил из коровьего навоза символ года — дракона. Он это сделал в продолжение семейной традиции, поскольку его брат Михаил Боппосов не смог представить свое произведение из-за онкологического заболевания.

Скульптор Михаил Боппосов начал лепить символы из коровьего навоза в 2011 году. Мужчина рассказывал, что фигуры из навоза прикладного характера придумал в Год Собаки и Крысы. Каждая фигура соответствовала восточному календарю.

Ранее россиянка попросила убрать из центра Белгорода скульптуры, «оскорбляющие» жителей.