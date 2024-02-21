Россиянка попросила убрать из центра Белгорода скульптуры, «оскорбляющие» жителей

Жительница Белгорода обратилась в мэрию города с просьбой убрать скульптуры, расположенные у Центрального рынка. Об этом сообщает Telegram-канал «Белгородский канал».

Речь идет о нескольких арт-объектах из бронзы и камня на улице 50-летия Белгородской области.

«Они оскорбляют чувства белгородцев и никак не способствуют поднятию и укреплению их духа в наше суровое ... время», — отметила женщина.

Она также подчеркнула, что композиции не соответствуют духу и ценностям русской культуры. В мэрии, по данным канала, пообещали рассмотреть просьбу горожанки и вернуться с ответом.

Многие подписчики канала в комментариях выразили солидарность с мнением белгородки.

«Ничего, что бы радовало глаз. Где эстетика, тоже не поняла», «Я тоже такое искусство не понимаю. Интересно, кому это нравится», «Какая-то жуть», — отметили в комментариях подписчики.

Нашлись и те, кто не согласился с тем, что арт-объекты нужно убрать.

«Эти объекты привлекают внимание, они интересны, забавны, с ними фоткаются. Они повышают привлекательность города», «Это скульптура о цифровой зависимости. Больше нет проблем, докопались до скульптур», «Человек пробивает головой стену равнодушия, бездуховности, безнравственности. Лично я вижу это», — сказали подписчики в защиту современного искусства.

Ранее в Якутии брат автора скульптур из навоза продолжил традицию и слепил символ года.