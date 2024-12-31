Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом

Путин из Кремля обратился к россиянам с новогодним поздравлением

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны с традиционным новогодним поздравлением. Оно длилось всего 3 минуты 35 секунд, став одним из самых коротких за все время его президентства.

«Уважаемые граждане России, дорогие друзья, буквально через несколько минут вступит в свои права новый 2025 год, завершающий первую четверть XXI века. В России этот период был наполнен многими, в том числе исторически значимыми, масштабными событиями», — сказал Путин.

Глава государства отметил достижения россиян за последние 24 года, подчеркнув, что они заложили прочный фундамент для дальнейшего развития страны.

Он также выразил уверенность, что россияне преодолеют любые испытания, благодаря своей сплоченности и единству.

До этого Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. Российский лидер отметил, что всеми любимые праздники объединяют и создают особую теплую атмосферу, а также пробуждают в людях самые светлые чувства.

Ранее Лукашенко поздравил Путина и других мировых лидеров с Новым годом.