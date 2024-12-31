Лукашенко поздравил Путина и других мировых лидеров с Новым годом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с наступающим Новым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

В частности, Лукашенко направил поздравительные послания президенту России Владимиру Путину и главам государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

Также Лукашенко послал поздравления выдающимся деятелям из сфер политики, общественной жизни, культуры и религии.

Поздравления, как отмечается, получат председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Тайип Эрдоган, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, лидер Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, президент Ирака Абдул Латиф Рашид, президент Индии Драупади Мурму и премьер-министр этой страны Нарендра Моди, президент Сербии Александр Вучич, президент Венгрии Тамаш Шуйок и премьер-министр республики Виктор Орбан, а также президент Словакии Петер Пеллегрини и премьер-министр этой страны Роберт Фицо.

До этого президент России Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, выступив с традиционным обращением. В этот раз оно длилось 3 минуты 35 секунд и стало одним из самых коротких за все время его президентства.

Ранее Белоусов поздравил военных с наступающим Новым годом.