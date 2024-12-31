Путин поздравил патриарха Кирилла с наступающими праздниками

Путин поздравил патриарха Кирилла с наступающими Новым годом и Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. Об этом сообщили на официальном сайте РПЦ.

«Ваше Святейшество! Сердечно поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством Христовым», — заявил президент.

По его словам, замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас и создают особую теплую атмосферу, а также пробуждают в людях самые светлые чувства. Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья, у спехов в служении и всего наилучшего.

До этого председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил Путину поздравление с Новым годом.

Накануне российский лидер поздравил некоторых руководителей европейских стран с Рождеством и Новым годом. Среди них премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Ранее Путин не поздравил Байдена с Новым годом.