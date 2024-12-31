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Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

На Крымском мосту восстановлено движение автотранспорта
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Константин Михальчевский/РИА Новости

По Крымскому мосту возобновили автомобильное движение, которое ранее было приостановлено. Об этом сообщил информационный центр, отслеживающий ситуацию на автоподъездах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», — отметили в ведомстве.

Перекрытие моста, начавшееся в 16:57 мск, длилось 1 час 16 минут.

Утром 31 декабря катера и паромы в Севастополе на юго-западе Крымского полуострова приостановили работу на неопределенное время. Позже глава города Михаил Развожаев заявил о продолжении попыток украинских войск нанести удары по Севастополю. По его словам, в акватории Черного моря был уничтожен один безэкипажный катер.

Также сегодня советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что в праздничные дни на полуострове возможны отключения мобильного интернета в целях обеспечения безопасности.

Ранее в США заявили о планах Украины разрушить Крымский мост.

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