В США заявили о планах Украины разрушить Крымский мост

Украинские спецслужбы уже работают над разработкой планов по разрушению Крымского моста. Об этом заявил экс- командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, его слова приводит немецкое издание Focus.

«Он подчеркнул, что одной атаки будет недостаточно, чтобы разрушить такое сооружение, но выразил уверенность, что украинские спецслужбы уже работают над планом разрушения Крымского моста», — говорится в сообщении издания.

По мнению американского военного, западные дальнобойные ракетные системы ATACMS или Taurus не могут осуществить соответствующие планы Киева.

До этого капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявлял, что целью атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю с применением ракеты «Нептун» могла быть городская система противовоздушной обороны (ПВО).

Кроме того, Дандыкин подчеркивал, что повышение безопасности Крымского моста будет вестись, вероятно, за счет размещения дополнительных комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее российский дипломат назвал последствия атак Украины на Крымский мост.