На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

29 декабря затор возле Крымского моста насчитывал 1,5 тыс. машин. Около 15:00 в пробке находилось больше всего транспортных средств: со стороны Тамани — 920 машин, а со стороны Керчи — 525 машин. Автомобилистам приходилось стоять в очереди от двух до трех часов.

Утром 30 декабря в пробке находились 940 автомобилей. Вечером того же дня стало известно о ликвидации очереди на автоподходе к Крымскому мосту со стороны Тамани.

Ранее в США заявили о планах Украины разрушить Крымский мост.