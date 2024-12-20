Москалькова и Лубинец обсудили списки пленных и без вести пропавших

Москалькова и Лубинец обсудили списки военнопленных и без вести пропавших

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи с омбудсменом Верховной Рады Украины Дмитрием Лубинцом обсудила списки военнопленных и пропавших без вести, а также вопросы гуманитарной помощи. Об этом сообщила российский правозащитник в своем Telegram-канале.

«В ходе встречи с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека обсудили переданные списки военнопленных и без вести пропавших, а также дальнейшее гуманитарное взаимодействие по оказанию помощи гражданским лицам», — отметила Москалькова.

Кроме того, омбудсмены рассмотрели вопросы, связанные с установлением местонахождения людей и воссоединением семей, а также возможностью взаимного посещения пленных.

До этого Москалькова сообщила, что представители омбудсменов РФ и Украины передали по 1500 рождественских посылок для российских и украинских военнопленных, а также письма от их родных и близких.

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Ранее Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области.