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Омбудсмен по правам человека РФ поблагодарила спецслужбы за проведенный обмен пленными

Омбудсмен Москалькова опубликовала кадры с вернувшимися из плена военными

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену с Украиной 150 военнопленных.

Она подчеркнула, что российские военнослужащие вернулись домой в результате долгожданного обмена с украинской стороной. Также были освобождены 150 украинских военных.

«Совсем скоро наши ребята обнимут родных и близких и встретят Новый год на родной земле», — добавила Москалькова.

Она отметила, что уже успела пообщаться с освобожденными.

30 декабря в Министерстве обороны РФ заявили, что Россия вернула 150 военных, находившихся в плену на Украине, отправив в обратную сторону столько же пленных солдат Вооруженных сил Украины.

Страны обменялись военнопленными при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

В середине декабря сообщалось, что Москва и Киев ведут переговоры об обмене пленными. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Речь шла о двух списках — из 900 и из 600 человек.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина отказалась забирать более 600 пленных.

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