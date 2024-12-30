Вернувшиеся из плена российские военные позвонили родным

Вернувшиеся 30 декабря из плена российские военные позвонили родным. Соответствующее видео опубликовали в Минобороны РФ.

На кадрах видно, как военные общаются со своими семьями. Один из них похвастался, что скоро будет дома. Другой поинтересовался, как дела у детей. Третий признался, что до сих пор не верит в свое возвращение.

Всего Минобороны РФ сообщило о возвращении 150 российских военных, в обратную сторону были отправлены 150 солдат украинской армии. Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Недавно появились кадры с российскими военными, которые вернулись на Родину в рамках обмена пленными с Украиной.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поблагодарила Минобороны РФ и российские спецслужбы за работу по обмену.

В декабре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя упрекал президента Украины Владимира Зеленского в отказе вернуть более 600 украинских военнопленных.

Ранее в МИД РФ заявили, что Украина считает недостойными обмена некоторых своих пленных.