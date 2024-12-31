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Российские военные взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово

Рогов: военнослужащие РФ взяли под контроль комплекс гаражей в промзоне Курахово
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Сергей Пивоваров/РИА Новости

ВС РФ продвинулись в промзоне Курахово (западная часть ДНР). В результате ожесточенных боев российская армия взяла под свой контроль комплекс гаражей, рассказал в интервью РИА Новости сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов и член Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши войска продвинулись вперед в промзоне, взяв с боями комплекс гаражей. Бои идут очень ожесточенные, высокой интенсивности», – подчеркнул он.

Рогов отметил высокую интенсивность боевых действий, добавив, что инициатива остается в руках российских сил.

Накануне Рогов заявил, что российские военнослужащие закрепились на территории ТЭС в Курахово, выдавливая противника из города.

Также 30 декабря в одном из микрорайонов Курахово, зачищенном от ВСУ, подняли российский флаг. Отмечается, что триколор на одну из многоэтажек водрузил боец 110-й бригады с позывным «Солнце».

Ранее ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое.

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