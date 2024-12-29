Минобороны: российские военные взяли под контроль Новотроицкое в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Новотроицкое в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Также российские военные нанесли поражение живой силе и технике нескольким бригадам ВСУ и штурмовой бригаде национальной полиции Украины в районах Красноармейска, Зари, Воздвиженки, Дзержинска, Шевченко, Даченского, Новооленовки и Песчаного в ДНР.

Всего за сутки отражено 11 контратак ВСУ, отметили в ведомстве.

В общей сложности противник потерял более 480 военнослужащих, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, пять пикапов, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab, орудие Д-20, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

В ночь на 29 декабря Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» написал, что военнослужащие РФ приступили к штурму Кураховской ТЭС. Позже агентство ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщило о начале зачистки электростанции от ВСУ.

27 декабря в МО отмечали. что за неделю российские военные освободили восемь населенных пунктов в ДНР и Харьковской области.

Ранее британский аналитик спрогнозировал действия ВСУ после потери Курахово.