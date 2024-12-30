Российский флаг водрузили в одном из микрорайонов Курахово

WarGonzo: на одной из многоэтажек в Курахово водрузили российский флаг

В одном из микрорайонов Курахово подняли российский флаг, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Как сообщается с мест, микрорайон «Южный», а с ним и вся жилая застройка в Курахово, полностью зачищены от присутствия ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что флаг на одну из многоэтажек водрузил боец 110-й бригады с позывным «Солнце».

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские военнослужащие обратились к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сбросили флаг своей страны в районе села Работино в Запорожской области.

О сброшенном украинском флаге военкоры сообщали в ночь на 29 декабря. Журналисты отметили, что таким образом ВСУ пытаются имитировать успех на поле боя. На приложенном к публикации видео запечатлен флаг Украины, который установили на железной бочке. При этом российские войска водрузили знамя на уничтоженную украинскую технику.

Ранее военный рассказал, как происходит сдача в плен во время боя.