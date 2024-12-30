Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский флаг водрузили в одном из микрорайонов Курахово

WarGonzo: на одной из многоэтажек в Курахово водрузили российский флаг
close
Shutterstock

В одном из микрорайонов Курахово подняли российский флаг, сообщает Telegram-канал WarGonzo.

«Как сообщается с мест, микрорайон «Южный», а с ним и вся жилая застройка в Курахово, полностью зачищены от присутствия ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что флаг на одну из многоэтажек водрузил боец 110-й бригады с позывным «Солнце».

До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российские военнослужащие обратились к бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые сбросили флаг своей страны в районе села Работино в Запорожской области.

О сброшенном украинском флаге военкоры сообщали в ночь на 29 декабря. Журналисты отметили, что таким образом ВСУ пытаются имитировать успех на поле боя. На приложенном к публикации видео запечатлен флаг Украины, который установили на железной бочке. При этом российские войска водрузили знамя на уничтоженную украинскую технику.

Ранее военный рассказал, как происходит сдача в плен во время боя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами