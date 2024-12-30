ВС РФ закрепились на территории ТЭС в Курахово

Вооруженные силы Российской Федерации закрепились на территории ТЭС в Курахово в западной части Донецкой народной республики (ДНР), выдавливая противника из города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«Наши войска закрепились на территории ТЭС и продолжают выдавливать противника из города, атакуя с различных сторон и дробя его группировку», — сказал он.

По его словам, ожесточенные бои продолжаются.

30 декабря сообщалось, что в одном из микрорайонов Курахово подняли российский флаг.

Также 30 декабря в Минобороны РФ в своей сводке сообщило, что группировка войск ВС РФ «Центр» заняла Новооленовку, а также нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Дзержинск, Воздвиженка, Даченское и Песчаное ДНР.

Ранее ВС РФ взяли под контроль Новотроицкое.