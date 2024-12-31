В РПЦ объяснили, как верующим следует отмечать Новый год

Православным христианам не запрещается праздновать Новый год, однако встречать событие им следует с должной скромностью, так как идет Рождественский пост, заявил в беседе с ТАСС клирик московского храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский.

«И в семейных каких-то традициях, и в детских мы не лишаем ни себя, ни детей празднования Нового года, но делаем это скромно и умеренно, для того, чтобы главное празднество и главное торжество у нас приходилось на Рождество Христово», — объяснил священник.

Он напомнил, что 31 декабря в храмах проходят новогодние молебны, после которых можно и организовать праздничное застолье в семейном кругу. По словам Первозванского, в такой ситуации выпитый бокал шампанского церковью не возбраняется, однако пускаться в «разгулы» и «рычать на унитаз» верующему человеку не стоит.

31 декабря российский президент Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым. По его словам, замечательные и всеми любимые праздники объединяют нас и создают особую теплую атмосферу, а также пробуждают в людях самые светлые чувства. Путин пожелал патриарху Кириллу здоровья, успехов в служении и всего наилучшего.

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