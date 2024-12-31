Россиянам рассказали, как не получить штраф, празднуя Новый год во дворе дома

Россияне, которые планируют отмечать Новый год во дворе многоквартирного дома, должны помнить, что даже в праздничный день можно получить штраф за нарушение тишины, распитие алкоголя и запуск фейерверков. Об этом сообщили юристы РИА Новости.

«Штрафы в новогоднюю ночь за такие нарушения остаются такими же, как и в обычные дни», — отметила член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Например, запрещено распитие алкогольных напитков в общественных местах, и за это полиция может наложить штраф от 500 до 1,5 тысяч рублей.

Также, как подчеркнул ведущий юрист компании Intellect Даниил Тюпич, в Москве и Санкт-Петербурге можно получить штраф за слишком громкое празднование после 23:00 и 22:00 соответственно. Хотя в некоторых регионах для новогодней ночи делаются исключения из законов о тишине, в двух крупнейших мегаполисах эта практика не применяется. Штраф в Москве варьируется от 1 до 2 тысяч рублей, а в Петербурге — от 500 до 5 тысяч рублей.

Что касается любителей фейерверков во дворах, Рамзенкова предупредила, что запустить пиротехнику рядом с домами строго запрещено. За нарушения правил использования фейерверков пожарный надзор может наложить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если же возникнет ущерб для чужого имущества или пострадает здоровье, сумма штрафа возрастет до 40-50 тысяч рублей.

К тому же, любителям шашлыков, которые решат развести огонь во дворе, грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей, добавил Тюпич. Рамзенкова также отметила, что на детских площадках запрещено не только распитие алкогольных напитков, но и курение, за что предусмотрен штраф в 2-3 тысячи рублей.

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