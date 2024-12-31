Глава Минздрава ЛНР рассказала о состоянии подорвавшихся подростков

Трое из семерых подростков, подорвавшихся на неустановленном устройстве в Луганской народной республике (ЛНР), остаются в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем Telegram-канале.

«На данный момент все дети доставлены в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу, трое — в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, один ребенок — в отделении офтальмологии с проникающим ранением глаза, один — в хирургии», — написала Пащенко.

По ее словам, еще двое детей с осколочными ранениями мягких тканей сейчас находятся в травматологии — их жизни ничего не угрожает. Глава Минздрава ЛНР уточнила, что к оказанию помощи подключены все ведущие специалисты республики. В числе прочего проведены телемедицинские консультации с ведущими федеральными центрами.

Об инциденте в районе завода «Стекольный» в Лисичанске 30 декабря сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

В ноябре мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине «Лепесток» во дворе дома в Донецке. Незадолго до этого житель села Грузское в Борисовском районе вышел на улицу, чтобы выгулять собаку, и подорвался на взрывном устройстве. Трагедия произошла в лесопосадке. Мужчину не удалось спасти. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Ранее в ЛНР двое рыбаков пострадали из-за взрывчатки ВСУ.