В поселке Калиново Луганской народной республики двое рыбаков подорвались на взрывном устройстве Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает в Telegram-канале глава города Первомайска Сергей Колягин.

«Вчера двое местных жителей пгт Калиново во время рыбалки подорвались на неустановленном взрывном устройстве возле реки Лугань в районе «Челябино». Мужчины 1991 и 1995 годов рождения получили множественные осколочные ранения различных частей тела», — сообщил Колягин.

По словам мэра города, взрывчатка осталась на территории Калиново после ухода украинских войск с территории округа. Пострадавшие мужчины были в итоге доставлены в госпиталь в Луганске для того, чтобы оказать полноценную медицинскую помощь.

До этого в Стаханове Луганской народной республики (ЛНР) подросток получил серьезные ранения, подобрав заминированную ВСУ игрушку-уточку.

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