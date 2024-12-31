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Суд заключил под стражу советника РАН по делу о крупном мошенничестве

Суд арестовал советника РАН Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве
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Измайловский суд Москвы отправил под стражу советника Российской академии наук (РАН) Василия Соловьева по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на текст решения суда.

«Ходатайство старшего следователя МВД России удовлетворить, избрать в отношении Соловьева Василия Олеговича меру пресечения в виде заключения под стражу, установив срок содержания под стражей до 6 февраля 2025 года», — сказано в решении суда.

В июне академик РАН Константин Солнцев был приговорен к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тысяч рублей по делу о хищениях в академии. В суде тогда уточнили, что наказание считается условным с испытательным сроком в течение пяти лет.

Прокуратура требовала приговорить Солнцева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Обвинение заявило, что Солнцев и предприниматель Сергей Дягилец похитили более 168 млн руб. на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых затем была отмыта.

Ранее гендиректор «Росхимзащиты» получил условный срок по делу о мошенничестве.

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