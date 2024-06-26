Прокуратура потребовала приговорить академика РАН к лишению свободы за хищения

Прокуратура потребовала приговорить академика РАН, научного руководителя Института металлургии и материаловедения Константина Солнцева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Обвинение считает, что Солнцев и предприниматель Сергей Дягилец похитили свыше 168 млн рублей на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых затем была отмыта.

Уголовный процесс проходит в Гагаринском районном суде Москвы с конца ноября 2023 года. Государственный обвинитель потребовал приговорить Дягилеца к восьми годам колонии общего режима, а Солнцева — к пяти с половиной.

В свою очередь, адвокаты подсудимых заявили о полной их невиновности и потребовали оправдательного приговора.

До этого суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве при реставрации Московского Кремля.

Ранее экс-следователь отверг обвинения в рекордной взятке.