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Гендиректор «Росхимзащиты» получил условный срок по делу о мошенничестве

Суд в Тамбове приговорил к условному сроку гендиректора «Росхимзащиты»
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Руслан Кривобок/РИА Новости

В Тамбове Октябрьский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего гендиректора корпорации «Росхимзащита» Сергея Гвоздева. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

По данным пресс-службы, мужчина с июня 2021 года по август 2023 года, действуя из личных интересов, реализовал через подконтрольные ему физические и юридические лица продукцию АО «Корпорация «Росхимзащита» по цене ниже производственной стоимости.

«Своими действиями он причинил АО «Корпорация «Росхимзащита» имущественный вред на сумму 6 878 369,24 рублей», — говорится в сообщении.

Суд приговорил Гвоздева к четырем годам условно. Кроме того, подсудимый лишился права занимать руководящие должности в течение двух лет.

До этого столичный суд освободил по УДО основателя разработчика компьютеров «Т-платформы» Всеволода Опанасенко, осужденного за мошенничество. Его признали виновным в махинациях, связанных с поставкой компьютерного оборудования в МВД. Однако тогда его отпустили на свободу в связи с отбытием срока в СИЗО и под домашним арестом.

Ранее в Курской области завели дело из-за завышения смет на укрепления.

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