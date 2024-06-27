В Москве суд приговорил академика РАН Солнцева к 5 годам условно за хищения

Академика Российской академии наук (РАН) Константина Солнцева приговорили к пяти годам лишения свободы и штрафу в размере 600 тыс. руб. по делу о хищениях в академии. Об этом говорится в сообщении столичных судов общей юрисдикции.

«Солнцев Константин Александрович признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п. «б» 4.4 ст.174.1 УК РФ. По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний суд окончательно назначил Солнцеву К.А. наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет со штрафом в размере 600 тыс. руб.», – следует из сообщения ведомства.

Там подчеркнули, что назначенное Солнцеву наказание считается условным с испытательным сроком в течение пяти лет.

Отмечается, что прокуратура требовала приговорить Солнцева к пяти годам и шести месяцам лишения свободы. Обвинение заявило, что Солнцев и предприниматель Сергей Дягилец похитили более 168 млн руб. на контрактах по обслуживанию РАН, часть из которых затем была отмыта.

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