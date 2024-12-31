В Минтрансе рассказали о мазуте, оставшемся в танкерах в Керченском проливе

Минтранс РФ: утечки мазута из затонувших кораблей в Керченском проливе нет

Обследования затонувших фрагментов танкеров в Керченском проливе доказывают, что утечки мазута не зафиксировано. Об этом сообщили в министерстве транспорта РФ.

«В настоящий момент все обследования показывают, что утечки мазута из затонувших фрагментов нет. Параллельно идет приготовление к началу пробной откачки нефтепродуктов с помощью установки, ранее доставленной в Новороссийск», — говорится в заявлении ведомства в Telegram-канале.

Минтранс РФ подчеркнул, что работы по ликвидации последствий ЧП продолжатся и в новогодние праздники.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков приехал в Анапу для контроля хода работ по ликвидации выброса мазута.

28 декабря сообщалось, что вокруг кормовой части танкера «Волгонефть-239», которую выбросило на мель в районе поселка Тамань в Темрюкском районе, Морская спасательная служба установила 250 метров боновых заграждений.

Ранее эколог назвал участки Черного моря, которые находятся в опасности из-за нефтяного пятна.