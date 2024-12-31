В Москве в Новый год прогнозируются интенсивные осадки

В Москве в период с 9 до 16 часов ожидается мокрый снег

Интенсивные осадки в виде снега ожидаются 31 декабря в Москве в период с 9 до 16 часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В центральной части столицы наиболее интенсивные осадки ожидаются в период с 9-10 до 15-16 часов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, зона осадков подходит с запада, уже в ближайший час снег начнется на западе Подмосковья. Леус уточнил, что в новогоднюю ночь местами пройдет небольшой снег, ожидается похолодание до -5°С.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что до 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, однако позже наступит похолодание.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве. По ее словам, в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники.