Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве в Новый год прогнозируются интенсивные осадки

В Москве в период с 9 до 16 часов ожидается мокрый снег
close
Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

Интенсивные осадки в виде снега ожидаются 31 декабря в Москве в период с 9 до 16 часов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В центральной части столицы наиболее интенсивные осадки ожидаются в период с 9-10 до 15-16 часов», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, зона осадков подходит с запада, уже в ближайший час снег начнется на западе Подмосковья. Леус уточнил, что в новогоднюю ночь местами пройдет небольшой снег, ожидается похолодание до -5°С.

Накануне глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что до 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, однако позже наступит похолодание.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве. По ее словам, в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны.

Ранее москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами