Синоптик объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве

В первые 22 дня этой зимы в Москве установилась теплая погода, потому что ее определяли атлантические циклоны. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«То есть к нам все время поступали одна за одной порции теплого и влажного атлантического воздуха. И именно с этими процессами у нас связано то, что средняя температура за прошедшие дни декабря в Москве оказалась выше климатической нормы где-то в среднем на градус», — уточнила синоптик.

По ее словам, в целом погода в европейской части России на данный момент определяется теплой Атлантикой. Однако в зимний период воды в ней будут остывать, поэтому в январе возможны морозы. Позднякова добавила, что спрогнозировать погоду на весь зимний сезон пока сложно.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов до этого говорил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег. По его словам, новогодняя ночь «кажется вполне новогодней», потому что вернутся несильные морозы. По его словам, ожидается и небольшой снежок.

Ранее москвичам рассказали о погоде на этой неделе.