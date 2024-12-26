Москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники

В новогодние праздники в Москве ожидаются как оттепели, так и морозы. Об этом kp.ru рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в новогоднюю ночь в столице ожидается небольшой снег, температура воздуха составит 0…-2°C. При этом 1 января ожидается оттепель — до +3°C.

«Сразу после 1 января немного похолодает, до -1…-3°C, потом — новая волна оттепели. А на Рождество прогностические модели сейчас обещают мороз до -10°C. После затянувшегося аномального тепла это серьезное похолодание», — сказала Позднякова.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого сообщил, что в последние дни декабря температура воздуха в европейской части России прогреется будет около нуля, поэтому не исключено, что россиянам, живущим на этой территории, придется встречать Новый год с зонтами из-за возможного дождя. При этом в новогоднюю ночь столбики термометров начнут постепенно опускаться до -5°С, отметил синоптик.

По его словам, в центральных и северо-западных регионах России в последние дни уходящего года ожидается примерно такая же погода, как и в европейской части страны: днем от -2 до +3°С, ночью — от -4 до +1°С.

Ранее синоптик предупредила о риске образования замерзающих туманов в Москве.