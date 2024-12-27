Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов: в Москве в новогоднюю ночь ожидается -4°C
close
Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

До 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, а в новогоднюю ночь будет небольшое похолодание. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Новогодняя ночь будет морозной -2...-4 градуса, снежный покров добавит два-три сантиметра — освежит пейзаж, сделает его более праздничным. А 2 января снова начнется оттепель», — рассказал синоптик.

Морозы, по его словам, придут в Москву и область после 5 января.

«На Рождество ожидается -10 градусов, а там уже и -20 подберутся», — предупредил специалист.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

По ее словам, в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны. В целом погода в европейской части России на данный момент определяется теплой Атлантикой, уточнила эксперт.

Ранее Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами