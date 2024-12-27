Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

До 31 декабря в Москве и Московской области ожидается около 0°C, а в новогоднюю ночь будет небольшое похолодание. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Новогодняя ночь будет морозной -2...-4 градуса, снежный покров добавит два-три сантиметра — освежит пейзаж, сделает его более праздничным. А 2 января снова начнется оттепель», — рассказал синоптик.

Морозы, по его словам, придут в Москву и область после 5 января.

«На Рождество ожидается -10 градусов, а там уже и -20 подберутся», — предупредил специалист.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого объяснила, чем вызвана теплая зима в Москве.

По ее словам, в декабре в столице установилась оттепель, потому что ее определяли атлантические циклоны. В целом погода в европейской части России на данный момент определяется теплой Атлантикой, уточнила эксперт.

Ранее Вильфанд назвал регион, где ожидаются 45-градусные морозы.