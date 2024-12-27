Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу

Губернатор Гладков: в Борисовке беспилотник ВСУ атаковал школу
close
Телеграм-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу с помощью беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Дрон сдетонировал о землю возле ограждения. Разрушений и повреждений здания нет», — заявил он.

По словам Гладкова, администрация города занимается отправкой детей по домам. Он добавил, что было принято решение прекратить учебный процесс в этой школе и в других образовательных учреждениях района.

Вечером 26 декабря Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное, в результате чего ранения получили восьмилетний ребенок и его мама. Их доставили в медучреждения. По словам чиновника, в результате атаки загорелась кровля дома. Сотрудники МЧС уже потушили пожар.

В этот же день губернатор сообщил об атаке ВСУ на Грайворон. В результате оказались повреждены 15 легковых автомобилей, осколками выбило окна в восьми квартирах, одном частном доме и коммерческом объекте, где, кроме того, был поврежден фасад.

Ранее в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами