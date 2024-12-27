В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал школу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали школу с помощью беспилотника. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Дрон сдетонировал о землю возле ограждения. Разрушений и повреждений здания нет», — заявил он.

По словам Гладкова, администрация города занимается отправкой детей по домам. Он добавил, что было принято решение прекратить учебный процесс в этой школе и в других образовательных учреждениях района.

Вечером 26 декабря Гладков сообщил, что украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по таунхаусу в поселке Разумное, в результате чего ранения получили восьмилетний ребенок и его мама. Их доставили в медучреждения. По словам чиновника, в результате атаки загорелась кровля дома. Сотрудники МЧС уже потушили пожар.

В этот же день губернатор сообщил об атаке ВСУ на Грайворон. В результате оказались повреждены 15 легковых автомобилей, осколками выбило окна в восьми квартирах, одном частном доме и коммерческом объекте, где, кроме того, был поврежден фасад.

Ранее в Тульской области объявили опасность атаки беспилотников.