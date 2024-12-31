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В Петербурге открыли дамбу, угроза наводнения миновала

В Петербурге открыли закрывавшуюся из-за угрозы наводнения дамбу
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Алексей Даничев/РИА «Новости»

В Санкт-Петербурге вновь открыли затворы комплекса защитных сооружений (КЗС), которые утром 30 декабря закрыли для предотвращения подъема уровня воды в устье Невы выше критических значений. Об этом говорится в Telegram-канале дирекции КЗС.

«Все затворы водопропускных и судопропускных сооружений комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений были переведены в положение «открыто», — говорится в публикации.

В дирекции КЗС добавили, что судоходный канал Кронштадтского корабельного фарватера теперь свободен для движения судов.

Работа систем КЗС (дамбы) в данный момент продолжается в штатном режиме, отслеживается состояние гидрометеорологической обстановки.

Все затворы КЗС переводили в положение «закрыто» 30 декабря в 09:02 (мск). Синоптики прогнозировали усиление ветра западных направлений до 19-24 м/с.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков заявлял, что опасных природных явлений будет становиться больше из-за изменения климата, что приведет к росту количества чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Петербурге дороги затопило кипятком.

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