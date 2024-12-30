Дамбу закрыли в Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за подъема воды и угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге закрыли затворы Комплекса защитных сооружений (дамбу) в связи с прогнозируемым подъемом воды в Неве. Об этом сообщается в Telegram-канале «Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений».

«30 декабря 2024 года в 09:02 все затворы Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений заняли положение «закрыто». Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен», — говорится в сообщении.

Там добавили, что сообщат о времени открытия затворов КЗС после улучшения гидрометеорологической обстановки.

По информации МЧС по городу, 30 декабря в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 23 м/с. Волны могут подняться до 2-2,5 м вне льда. В городе действует «желтый» уровень погодной опасности.

26 декабря глава МЧС Александр Куренков сообщил, что опасных природных явлений будет становиться больше из-за изменения климата, что приведет к росту количества чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Петербурге дороги затопило кипятком.