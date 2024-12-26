Глава МЧС прогнозирует рост количества чрезвычайных ситуаций

Опасных природных явлений будет становиться больше из-за изменения климата, что приведет к росту количества чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил ТАСС глава МЧС России Александр Куренков.

«Специалисты ежегодно констатируют увеличение количества опасных погодных явлений и связывают это с изменением климата. В свою очередь, это может привести и к росту количества чрезвычайных ситуаций», — сказал он, отметив, что МЧС строит свои прогнозы на основе данных Росгидромета.

Он рассказал, что аномально высокие или низкие температуры, сильные ливни, ветры, град, наводнения, засухи наблюдаются все чаще.

Всем службам Единой системы предупреждения и ликвидации ЧС необходимо проводить профилактические мероприятия для минимизации последствий от экстренных ситуаций, например, наводнений, добавил глава МЧС.

В ноябре климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев сообщал, что увеличение количества природных катаклизмов происходит во всем мире — за последние 45 лет их стало втрое больше, а в России — вдвое.

Ранее эколог назвал основные этапы ликвидации последствий разлива мазута в Черном море.