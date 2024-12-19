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В Петербурге дороги затопило кипятком

В Петербурге кипяток затопил дороги, есть пострадавшие

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга ограничили движение автотранспорта из-за прорыва горячей воды из трубы. Об этом сообщает Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО в своем Telegram-канале.

«На пересечении улиц Турку и Пражской во Фрунзенском районе экипажами Госавтоинспекции временно перекрыто движение по улице Пражская от проспекта Славы в сторону улицы Турку в связи с прорывом горячей воды на улично-дорожную сеть», — говорится в публикации.

В ГИБДД посоветовали искать пути объезда и пересесть на общественный транспорт.

По данным «Фонтанки», в результате прорыва трубы пострадали два человека 14 и 18 лет. У одного из них ожоги ног.

16 декабря в Петербурге улицу Маршала Захарова залило кипятком. Из-за прорыва трубы с горячей водой всю территорию заволокло паром, который сильно ухудшил видимость.

Также до этого в Новосибирске парковку и двор затопило кипятком из-за прорыва трубы. Произошедшим заинтересовались сотрудники правоохранительных органов.

Ранее на видео попала машина, которая провалилась под асфальт из-за разлива кипятка в Петербурге.

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