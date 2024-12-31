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Жители Воронежской области попали в больницу после посещения корпоративной столовой

ТАСС: 14 человек попали у больницу после посещения столовой под Воронежем
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Shutterstock

Посещение одной из корпоративных столовых в Рамонском районе Воронежской области привело к госпитализации 14 человек с подозрением на отравление. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

По словам собеседника агентства, 13 пациентов находятся в состоянии средней степени тяжести, один — в реанимации в тяжелом стабильном состоянии.

В настоящее время специалисты регионального управления Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование инцидента. Они отберут пробы, чтобы провести лабораторные исследования и сделать вывод о причине заболевания, отметил источник.

24 декабря сообщалось, что в Екатеринбурге 25 женщин с детьми приняли решение организовать праздник и арендовали студию, заказав кейтеринг. Мероприятие закончилось массовым отравлением — у детей поднялась температура, а также возникли рвота и понос.

В конце ноября в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту отравления посетителей ресторана «Токио Сити». По данным следствия, сотрудники ресторана на проспекте Сизова, личность которых устанавливается, допустили нарушения санитарно- эпидемиологических норм. В результате с острой кишечной инфекцией в медицинские учреждения города обратились не менее 22 человек.

Ранее младенец из Саратова отравился жидкостью для курения вейпа.

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