Вечеринка для матерей с детьми в Екатеринбурге закончилась массовым отравлением

В Екатеринбурге вечеринка для матерей с детьми закончилась массовым отравлением

В Екатеринбурге восемь детей попали в больницу с отравлением после вечеринки. Об этом со ссылкой на региональный минздрав сообщает E1.RU.

По информации издания, 25 женщин с детьми приняли решение организовать праздник и арендовали студию, заказав кейтеринг. Мероприятие закончилось массовым отравлением — у детей поднялась температура, а также возникли рвота и понос.

Одна из пострадавших сообщила, что у них диагностировали норовирусную инфекцию. Заболевших много, большинство из них лечатся на дому. Сначала в произошедшем обвинили пищу, однако позже стало известно, что одна из матерей привела на праздник больного ребенка.

Восемь малолетних попали в больницу, шестерых из них уже выписали. По словам одной из матерей, Роспотребнадзор ведет расследование инцидента.

Ранее в Петербурге школьник попал в реанимацию с отравлением неизвестным веществом.