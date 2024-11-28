Младенец из Саратова отравился жидкостью для курения вейпа

Ребенок из Саратова попал в больницу с отравлением после того, как попробовал жидкость для вейпа. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Ленинском районе. По предварительной информации, у младенца диагностировали отравление жидким никотином.

«Ухудшение состояния у малолетнего произошло после попадания в организм никотиновой жидкости для курения вейпа», – сообщается в публикации.

Пострадавшего госпитализировали. Информация о его состоянии и о том, как вещество попало в его организм, отсутствует.

На данный момент в следственном комитете проводят проверку, которая позволит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам специалисты примут процессуальное решение.

До этого в Ленобласти шестиклассника госпитализировали из-за недомогания. Выяснилось, что перед четвертым уроком вместе с другом он употребил снюс, который они нашли в магазине.

У ребенка диагностировали отравление неизвестным веществом.

Ранее желавшая похудеть 11-летняя девочка из Туапсе отравилась лекарством от гриппа.