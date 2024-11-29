В Петербурге возбудили дело после массового отравления в ресторане

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту отравления посетителей ресторана «Токио Сити». Об этом сообщил Telegram-канал ГСУ СК по Санкт-Петербургу.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья).

По данным следствия, сотрудники ресторана на проспекте Сизова, личность которых устанавливается, допустили нарушения санитарно- эпидемиологических норм. В результате с острой кишечной инфекцией в медицинские учреждения города обратились не менее 22 человек.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и виновных.

Роспотребнадзор сообщал, что по состоянию на 28 ноября зарегистрировано 23 случая кишечной инфекции. По данным ведомства, лечение в инфекционном стационаре получает 21 пострадавший, у 12 отравившихся выявили сальмонеллу.

Ранее ученый заявил, что употребление завернутой в фольгу пищи может вызвать отравление.