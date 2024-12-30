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Хакеры взломали украинское телевидение и запустили предупреждение об ударе «Орешника»

«Страна»: хакеры взломали украинское ТВ и предупредили об ударе «Орешника»
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Tomas Urbelionis/Shutterstock/FOTODOM

Хакеры взломали телевидение Украины и начали транслировать предупреждение об угрозе удара «Орешником» в ближайшие часы. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на фото экрана ТВ.

«В течение нескольких часов враг собирается нанести удар баллистическими ракетами средней дальности «Орешник» по городам Украины. В случае оглашения воздушной тревоги, немедленно пройдите в укрытия и не игнорируйте сигналы тревоги», — такое сообщение увидели украинцы в телевизоре.

9 мая хакеры проникли в закрытые информационные сети и взломали спутниковый эфир украинских телеканалов StarLightMedia и «Интер», где запустили трансляцию торжественной церемонии парада Победы в Москве. Прямая трансляция парада продолжалась с 10:00 до 10:18 мск, после чего телеканалы перешли на IPTV — другую технологию цифрового телевидения. Также в День Победы хакеры взломали сайты украинских организаций, в том числе интернет-страницы учебных заведений, и разместили там поздравление и цитату президента России Владимира Путина.

Новость дополняется.

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